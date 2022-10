"Młodą i ładną zatrudnię". Jedni mówią o prawie pracodawcy, inni o dyskryminacji

Mężczyzna szukał osoby do pracy w sklepie. Oferował umowę cywilnoprawną. W ogłoszeniu wspomniał o wyglądzie kandydatki. Pani nie miała być przy tuszy. Panu chodziło o to, żeby kobieta zmieściła się na swoim stanowisku pracy. Nie miała też posiadać braków w uzębieniu.

To akurat przykład z ostatnich dni z Bydgoszczy. Nie tylko w Kujawsko-Pomorskiem wybrani pracodawcy i przedsiębiorcy, przyjmując ludzi do pracy, zwracają uwagę na wygląd.

Właściciel lokalu zamierzał przyjąć kelnerkę. Wstawił anons na portal darmowych ogłoszeń. Napisał, że to ma być kobieta, a nie mężczyzna. Nie zaznaczył jednak, że ma być urodziwa. Dopiero, gdy zainteresowana zadzwoniła w sprawie pracy, szef powiedział, że szuka ładnej pracownicy, nie starszej niż 30-latki. Rozmówczyni, zanim się rozłączyła, usłyszała, jak pracodawca prosi o przysłanie CV ze zdjęciem. Kobieta opisała tę sytuację na Facebooku.