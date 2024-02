Młody bydgoszczanin planuje wytatuować sobie logo marki samochodowej. W zamian chce dostać auto za darmo

19-latek z bydgoskiego Fordonu nie ma ani jednego tatuażu, ale zamierza go sobie sprawić w najbliższych tygodniach. Wpadł na oryginalny pomysł.

- Tatuaż umieszczę w widocznym miejscu, przykładowo na ramieniu albo nodze - wyjaśnia. - To będzie logo marki samochodowej. Zanim jednak pójdę do studia tatuażu, zaproponowałem pewien układ dilerom samochodowym.

Otóż porozsyłał im propozycje, że wytatuuje sobie właśnie ich logo, jeżeli zgodzą się przekazać mu gratis samochód. Początek wiadomości brzmiał: "Dzień dobry. Czy byłaby opcja, że coś od Was dostanę w zamian, że zrobię sobie tatuaż z Waszym logo? Uwielbiam Waszą markę".

- Samochód, o którym wspomniałem, nie musi być nówką. Przyjmę 10-letni albo i starszy, ale chciałbym otrzymać go na własność, a nie tylko do dyspozycji przez określony czas. Przecież jeśli zrobię sobie tatuaż, to też nie będę miał go na moment, lecz dożywotnio - zaznacza. - Posiadam auto, ale ono ma tyle lat, ile ja. Patrzę na nie z sentymentem, ponieważ to moja pierwsza fura. Następnych długich lat na drogach to ona nie wytrzyma.