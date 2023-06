Młody mieszkaniec Wąbrzeźna miał sporo narkotyków. Wpadł na terenie ogródków działkowych

W czwartek 22 czerwca 2023 r. przed godziną 3 dyżurny komendy policji w Wąbrzeźnie otrzymał zgłoszenie o hałasach dochodzących z ogródków działkowych.

- Zgłaszający podejrzewał, że może dochodzić tam do włamania. Na miejsce natychmiast pojechał jeden z patroli ogniwa interwencyjnego. We wskazanym miejscu policjanci zastali dwóch znanych im mieszkańców Wąbrzeźna. Okazało się, że działka należy do obecnego tam 25-latka, który przyszedł z 33-letnim kolegą. Uwagę policjantów przykuł charakterystyczny zapach unoszący się w powietrzu – informuje oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Wąbrzeźnie asp. Krzysztof Świerczyński.