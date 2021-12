Młodzi „Wolniacy” powalczą o medale we Włodawie PS

PZZ

W sobotę i niedzielę na macie we Włodawie o medale mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym powalczą najlepsi młodzicy. Organizatorzy zapraszają kibiców do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie przy ul. Sierpińskiego 4.