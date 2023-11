Młodzi zapaśnicy powalczą w mistrzostwach Polski młodzików w stylu klasycznym

Na Lubelszczyźnie szykuje się rekordowa frekwencja, a wstępnie jest zgłoszonych 255 zapaśników w 12 kategoriach wagowych. Trójka zapaśników będzie bronić tytułów mistrzów Polski. W kategorii do 38kg powalczy zapaśnik MKZ Unia Racibórz Oskar Kalyniuk. Ubiegłoroczny mistrz Polski młodzików w wadze do 35kg, zarówno w styli klasycznym jak i wolnym, w tym roku wywalczył złoty medal mistrzostw Polski do lat 15, a w ostatnim czasie w gronie kadetów zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Memoriale im. Władysława Bajorka w Krakowie. Sponsorem głównym mistrzostw Polski młodzików w stylu klasycznym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

To ostatnie mistrzostwa Polski młodzików w tym roku. Wcześniej odbyła się rywalizacja w zapasach kobiet w Pelpinie oraz w stylu wolnym w Staszowie. Tym razem, w najbliższy weekend, o medale powalczą klasycy w Janowie Lubelskim, który po raz czwarty będzie gościć najmłodszych zapaśników. Zmagania rozegrane zostaną w hali Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa.

Przeskok z kategorii -44kg do kategorii -62kg w ciągu ostatniego roku zanotował Julian Iwaszko (UKS Jedynka Kostrzyn N. Odrą). Ubiegłoroczny złoty medalista w tym roku wywalczył już tytuł mistrza Polski do lat 15 w kategorii do 52kg, a w Pucharze Polski w gronie kadetów zajął 7. miejsce.

Trzeci z ubiegłorocznych mistrzów, Olgierd Nowicki (KS Sobieski Poznań), w tym roku powalczy w kategorii do 75kg, a rok temu wywalczył złoty medal w kat. -68kg. 14-latek w tym roku startował w węgierskim Kaposvarze w mistrzostwach Europy do lat 15, został wicemistrzem Polski w tej kategorii wiekowej, a także z powodzeniem startował w Pucharze Polski w gronie kadetów!

Ponadto w mistrzostwach udział weźmie czwórka uczestników mistrzostw Europy do lat 15, które w tym roku odbyły się na Węgrzech – Oliwier Białasik (SKS Unia Swarzędz, -41kg), Jakub Skrzypczak (Stowarzyszenie Akademia Zapasów Nowy Tomyśl, -41kg), Jan Chojak (RCSZ Olimpijczyk Radom, -44kg) oraz Oskar Jedut (MLKS Agros Żary, -62kg).