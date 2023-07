Młodzież podzieliła się doświadczeniami z półkolonii "Festiwalu Młodych" w Chełmnie. Zdjęcia

Podczas konferencji młodzież opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z każdym warsztatem. Artystyczne półkolonie Festiwalu Młodych okazały się doskonałą okazją do rozwijania umiejętności, zdobywania nowej wiedzy i eksplorowania własnej kreatywności.

- Podczas konferencji młodzież zaprosiła wszystkich na wydarzenie finałowe Festiwalu Młodych, zatytułowane "Stranger is not danger" - informuje Edyta Zarębska, specjalistka ds. animacji kultury w Chełmińskim Domu Kultury. - Wydarzenie to będzie okazją do podziwiania i docenienia pracy młodzieży, która przez cały czas trwania dwutygodniowych półkolonii intensywnie pracowała nad projektem.