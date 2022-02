Młodzież z Aleksandrowa Kujawskiego będzie miała głos. Poznaliśmy nowy termin wyborów

Pomysł przywrócenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim zrodził się jeszcze w 2020 roku. Po udanych konsultacjach społecznych radni byli zgodni, żeby uchwalić ten projekt a następnie wcielić w życie. Wszystko opóźniła jednak pandemia koronawirusa, która nie pozwoliła uczniom wziąć udział w tradycyjnym głosowaniu. To było przekładane kilkukrotnie.

- Niestety pandemia COVID-19 i wprowadzona w związku z tym nauka zdalna po raz kolejny krzyżuje nasze plany przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego – przyznał burmistrz Arkadiusz Gralak w otwartym liście do uczniów. - Jakkolwiek przepisy prawa pozwalają nam na przeprowadzenie wyborów w formie zdalnej – chciałbym, aby ta forma pozostała wyjątkiem, a każdy i każda z Was miała możliwość wzięcia udziału w wyborach przeprowadzanych w Waszych szkołach.