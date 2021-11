Mobbing w Urzędzie Miasta Chełmna? Sprawa trafiła do sądu

Jedna z byłych już urzędniczek złożyła pozew do sądu pracy w Grudziądzu. Oskarżonym jest Urząd Miasta Chełmna reprezentowany przez burmistrza Chełmna Artura Mikiewicza. Powódka wskazuje, jako winnych: Włodzimierza Zalewskiego - skarbnika oraz kierowniczkę Wydziału Finansowego . Wcześniej zgłosiła sprawę mobbingu Państwowej Inspekcji Pracy.

- Na sesji 29.09.2021 burmistrz powiedział, że była kontrola i że kontroler z PIP wydał tylko drobne zalecenia dotyczące zawieszenia skrzynki na anonimowe informacje o ewentualnym mobbingu - mówi była urzędniczka Urzędu Miasta w Chełmnie. - A przecież zwieńczeniem tego, co dzieje się za sprawą kierowniczki i skarbnika w Wydziale Finansowym, jest to, że pięć pań w ciągu roku już tam nie pracuje. Burmistrza, to nie zastanowiło? A może razem ze skarbnikiem taki miał plan na nas? Myśli, że obroni się tym, że wprowadził politykę antymobbingową do urzędu. Ale przecież tylko na papierze. Prawda jest inna - nie reaguje na krzywdę, na skarżące się zapłakane panie w jego gabinecie. Prosiłyśmy go o pomoc. Bezskutecznie.