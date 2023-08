Mocne otwarcie sierpniowej edycji "Piłkarskich Orłów" w regionie kujawsko - pomorskim

Pierwszym liderem rankingu został Maciej Koziara z Zawiszy Bydgoszcz . Pomocnik popisał się hat trickiem w spotkaniu przeciwko Wikędowi Luzino . Koziara to jeden z liderów niebiesko-czarnych, ale nigdy jeszcze nie odbierał medalu za zwycięstwo w „Piłkarskich Orłach” w przeciwieństwie do swoich klubowych kolegów - Piotra Okuniewicza , Gabriela Falciano i dwukrotnie Patryka Urbańskiego .

Dodajmy, że jeszcze nie zdarzyło się, by po jednej kolejce aż 13 piłkarzy miało na koncie co najmniej po jednym punkcie. To bardzo dobrze zwiastuje dalszej rywalizacji. Tym bardziej, że gracze z klubów trzeciej i czwartej ligi będą mieli o jedną szansę więcej do zdobywania bramek, ponieważ w jednej i drugiej klasie rozgrywkowej w sierpniu przewidziano kolejkę spotkań w środku tygodnia, a drugoligowcy czyli zawodnicy Olimpii grają tylko w weekendy.

To druga edycja „Piłkarskich Orłów”. Przypominamy, że to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową. Do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze. Od tego roku w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, posiadającego tylko jeden klub grający na szczeblu centralnym. Jest też osobny ranking ogólnopolski dla piłkarek.