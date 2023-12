Modne fryzury damskie na jesień 2023: blunt bob i italian bob. Te uczesania odmładzają twarz

Takie fryzury będą modne jesienią 2023

Fryzury damskie - najgorętsze trendy sezonu - jesień 2023

Modne krótkie fryzury to w tym sezonie przede wszystkim:

italian bob,

blunt bob,

ballerina bun,

pixie cut,

styl retro.

Italian bob - zalecana długość włosów to do połowy szyi lub do ramion. Ta fryzura optycznie zagęszcza włosy. Dla odważnych - można poeksperymentować z grzywką. To cięcie daje dużo możliwości stylizacji.

Blunt bob - bob cięty na prosto. Ten rodzaj cięcia świetnie się sprawdzi zwłaszcza przy cienkich i rzadkich włosach.

Ballerina bun - to elegancki kok, przy włosach zaczesanych na gładko. Taka fryzura świetnie pasuje do stylu quiet luxury.

Styl retro - powracają fale, loki, loczki. To bardzo kobiece uczesania, jednak mogą wymagać nakładu pracy, by osiągnąć pożądany efekt.