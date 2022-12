Modny makijaż na święta Bożego Narodzenia 2022. Oto najpiękniejsze inspiracje z sieci

Makijaż na święta Bożego Narodzenia powinien być elegancki i niezbyt krzykliwy. Jeżeli zdecydujesz się podkreślić usta, zrezygnuj z kresek na oczach i sztucznych rzęs, ograniczając się do przeczesania włosków tuszem. Jeżeli chcesz, aby na pierwszym miejscu były oczy, postaw na szminkę w odcieniach naturalnego różu lub nude.

Ostatnim hitem w sieci jest makijaż, który można wykonać za pomocą jednego kosmetyku. Do wyboru mamy pomadkę w kolorze jasnego, karmelowego różu lub cień do powiek (można użyć także czerwieni, jednak tutaj musimy zachować ostrożność, by nie przesadzić). Wystarczy kosmetykiem musnąć powieki, policzki oraz usta, a następnie starannie rozetrzeć. Efektem jest piękny i naturalny makijaż. Warto wiedzieć, że przy tym makijażu nie sprawdzą się kosmetyki lepiące się, tłuste czy bogate w brokat. Cera powinna być zadbana i dobrze nawilżona.