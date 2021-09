Mogilno. Trwa przebudowa zabytkowego dworca kolejowego. Obiekt odzyska historyczny wygląd [zdjęcia]

Ważnym elementem inwestycji będzie dostosowanie budynku dworca do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się . Zamontowane zostaną nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe. W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie rozwiązań proekologicznych. Rewitalizacja obejmie też otoczenie dworca. Zostanie ułożona nowa nawierzchnia chodników, podjazdu oraz wytyczone miejsca parkingowe. Przed wejściem do dworca zlokalizowano, w projekcie, strefę postoju chwilowego (kiss&ride), miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz taksówek.

Na dworcu PKP w Mogilnie od wielu miesięcy trwają prace budowlane. To wynik umowy na przebudowę, podpisanej przez PKP SA. Pochodzący z 1871 roku obiekt odzyska swój historyczny wygląd. Renowacji poddawana jest elewacja budynku wraz z detalami architektonicznymi, które podkreśli nowa nocna iluminacja obiektu. Ważnym elementem inwestycji jest odbudowa pergoli przy północnej elewacji budynku oraz renowacja wiaty peronowej. Odtworzona na wzór historycznej zostanie stolarka okienna i drzwiowa budynku.

Przebudowa dworca w Mogilnie to jedna z dziewięciu inwestycji realizowanych przez PKP SA w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie kujawsko-pomorskim. Jej koszt to prawie 9 mln zł brutto. Jest ona współfinansowana z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin udostępnienia podróżnym dworca po przebudowie to pierwsza połowa 2022 roku. Wykonawcą przebudowy dworca jest KWK Construction Sp. z o.o.