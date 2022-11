Monika Pyrek chce pomóc sportowcom znaleźć miejsce na rynku pracy po zakończeniu kariery PS

Konferencje pod nazwą „Siła sportu – uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość” to nowa propozycja Fundacji Moniki Pyrek poświęcona dwutorowej karierze w sporcie. – To bardzo ważne, by sportowcy pamiętali, że kariera kiedyś się kończy i przyjdzie czas, w którym będą musieli funkcjonować w nowej rzeczywistości. Dobrze, by byli do tego odpowiednio przygotowani – mówi Monika Pyrek, w przeszłości znakomita polska lekkoatletka.