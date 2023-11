Monika Pyrek: Technologia może znakomicie pomóc w promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci

Realizowane przez Fundację Moniki Pyrek zajęcia „KINDER Joy of moving Alternatywnych Lekcji WF” to wyjątkowa akcja, w czasie której była skoczkini o tyczce wraz z zaproszonymi przez siebie innymi sportowcami pokazuje, jak w atrakcyjny sposób można zachęcić młodych ludzi do ruchu i aktywności fizycznej. Dzieci w trakcie dwugodzinnej lekcji mogą korzystać m.in. z symulatorów rowerowych i narciarskich, mobilnych ścianek wspinaczkowych, refleksomierzy, ergometrów wioślarskich, trenażerów sportowych, czy urządzeń mierzących siłę uderzenia piłki. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.

– Tych wspaniałych stacji mamy jeszcze więcej i zawsze cieszę się, gdy widzę dziecko, które dzięki nam poznaje nowy sport i jest tym sportem zafascynowane. A to bardzo częsty przypadek, dlatego jestem przekonana, że wielu z tych młodych ludzi zainteresuje się jakąś dyscypliną sportu, której do tej pory nie tylko nie uprawiało, ale nawet nie znało – mówiła Monika Pyrek.