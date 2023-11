Monika Pyrek zaprasza na dwie konferencje nie tylko dla sportowców. Na początek dyskusja o wizerunku sportowców

Była znakomita polska lekkoatletka zaprosiła do udziału w dwóch konferencjach – druga, po tej w Warszawie, odbędzie się 12 grudnia w Gdańsku – szerokie grono ekspertów. W Warszawie wśród panelistów będą znani dziennikarze sportowi Tomasz Smokowski, Paweł Wilkowicz i Aleksander Dzięciołowski, były dziennikarz, a dziś specjalista PR Jakub Wasiak oraz reprezentująca markę Adidas Katarzyna Świerczewska i Konrad Kijak z KIA Polmotor.

– Zaczniemy od dyskusji, bo tematem pierwszego panelu będzie bardzo ciekawe zagadnienie. Zastanowimy się bowiem, co decyduje o tym, że sportowiec zostaje zapamiętany na lata, czy to jego wyniki i osiągnięcia sportowe, czy może popularność i kreowany wizerunek. Później Aleksander Dzięciołowski poprowadzi panel dotyczący wystąpień publicznych, a ostatnim punktem konferencji będzie rozmowa z przedstawicielami dwóch wielkich marek, którzy powiedzą o tym, co decyduje o zainteresowaniu firm sportowcami i co zrobić, by zainteresować sobą sponsora. Ponadto odbędą się warsztaty praktyczne z wystąpień publicznych w niewielkich grupach – dodaje Monika Pyrek.