Morsy w Kamionkach biją rekord dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [zdjęcia]

"To będzie najcieplejszy i najpiękniejszy dzień tej zimy" - zachęcają morsy z Torunia. W Kamionkach trwa próba bicia rekordu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku zanurzyły się 1024 w wodzie. Będzie także ognisko, zumba i wiele innych atrakcji, oczywiście będzie można także dorzucić się do puszek WOŚP. Liczenie morsów zaplanowano na godz. 15.30, ruszajcie nad wodę w Kamionkach! Mamy zdjęcia z pierwszych morsów dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Aleksandra Rozwadowska