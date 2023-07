Most w Samociążku będzie przejezdny do 15 sierpnia. Przesunięto datę zamknięcia przeprawy

Jeszcze w minionym tygodniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy widniała informacja, że zamknięcie remontowanego mostu w Samociążku nastąpi 1 sierpnia 2023 r. W weekend w Koronowie gruchnęła jednak wieść, że most tego dnia nie zostanie jednak zamknięty, że nadal będzie przejezdny.

Z ostatniej chwili

- To nie plotka – potwierdza kierowca autobusu linii 403, która obsługuję trasę z Pieczysk, przez Samociążek i Bożenkowo do Bydgoszczy. - W piątek szef otrzymał taką wiadomość. Przekazano mu ją telefonicznie. Byliśmy wszyscy bardzo zaskoczeni, bo od tygodni szykowaliśmy się na zmiany. Opracowane zostały nowe rozkłady jazdy – opowiada. - Dla nas to lepiej – dodaje. - Nie trzeba będzie jechać na około.