Remont mostu w Samociążku rozpocznie się 1 lipca. Kierowcy mają wiele obaw

Alternatywnego dojazdu nie będzie. - To problem logistyczny, którego nie rozwiążemy - mówił na sesji Sławomir Marszelski, wiceburmistrz Koronowa. Podkreślił też, że powiat bydgoski bardzo się przykładał, by znaleźć wykonawcę robót. Powierzono je firmie KORMOST S.A. z Bydgoszczy.

W imieniu zaniepokojonych rolników z Tryszczyna i gminy Sicienko pytała czy jest możliwość wytyczenia jakiegoś alternatywnego dojazdu do Koronowa. Może przez tereny leśne od strony Dobrcza? Bo przesunięcie rozpoczęcia inwestycji w Samociążku na inny termin – w tej chwili - nie jest już raczej możliwe.

- Czas lata oznacza zawsze wzmożony ruch na DK 25. W tym roku będzie on szczególnie duży z powodu zamknięcia mostu w Samociążku. Paraliż na drodze krajowej 25 gwarantowany – sygnalizowała na ostatniej sesji Rady Miejskiej Koronowa radna Katarzyna Szulta – Romaniuk.

Termin zamknięcia mostu nie jest dogodny ani dla turystów jadących nad Zalew Koronowski, ani dla rolników, którzy wożą płody rolne do Elewatora w Koronowie.

Ograniczenie tonażu i wahadło

Most nad kanałem lateralnym w Samociążku stoi pół wieku. Cztery lata temu okazało się, że z jego nośnością jest coś nie tak. W 2019 r. wprowadzono ograniczenie nośności najpierw do 16, a potem do 20 ton. Pojawiły się też barierki, między którymi mieści się tylko jeden pojazd. Obowiązuje tu ruch wahadłowy. Pierwszeństwo przejazdu mają auta jadące od strony Bydgoszczy.