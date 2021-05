Motocyklista, który miał przy sobie amfetaminę w Kawkach w powiecie brodnickim zderzył się z osobówką

Wypadek w Kawkach w powiecie brodnickim

W niedzielę 30 maja ok. g. 19 na skrzyżowaniu w Kawkach w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim doszło do zderzenia motocykla, którym podróżował wyłącznie jego kierowca z samochodem osobowym, którym z kolei podróżowały trzy osoby.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowania Ratowniczego, który przetransportował ok. 21-letniego kierowcę motocykla do Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Motocyklista był nieprzytomny, w stanie ciężkim, miał uraz rąk, nóg, obojczyka i żeber. Ok. g. 20.30 śmigłowiec z poszkodowanym mężczyzną wylądował przy bydgoskim szpitalu.