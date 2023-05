Motorowodne Mistrzostwa Świata 2023 w Żninie. Jakie będą imprezy towarzyszące? [zapowiedź]

Motorowodne Mistrzostwa Świata w Żninie odbędą się w dniach od 2 do 4 czerwca 2023 roku.

Motorowodne wyścigi 2023 w Żninie

W sobotę (03.06.2023) Biegi Mistrzowskie rozpoczną się o godz. 15:30 i potrwają do godz. 18:00 (wcześniej będą treningi). W niedzielę (04.06.2023) Biegi Mistrzowskie rozpoczną się o godz. 12:20 i potrwają do godz, 16:00. Ceremonia zakończenia zawodów zaplanowana jest na godz. 17:30.

Na Jeziorze Małym Żnińskim na początku czerwca 2023 roku odbędzie się część cyklu Hydro GP, czyli eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Świata F-125, F-250 oraz F-500, a także eliminacja Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach OSY-400 i GT-30. Jeżeli chodzi o plan minutowy, to całość rozpocznie się oficjalnie w piątek (02.06.2023) o godz. 19:00 uroczystą prezentację zawodników.

Imprezy towarzyszące motorowodnym zmaganiom

Z poprzednich lat pamiętamy, że dużo działo się także wieczorami, po zakończeniu sportowej rywalizacji. Jak przyznaje Artur Krajewski, dyrektor Żnińskiego Domu Kultury, w piątek 2 czerwca, wspólnie z fundacją Gaudeamus, która działa przy Wyższej Szkole Gospodarki i Urzędem Wojewódzkim, organizuje dzień dziecka połączony z ukraińskim świętem wyszywanki. Wydarzenie będzie trwało od godz, 10:00 do godz, 15:00.

Podczas tej imprezy zostanie przygotowanych ponad dwa tysiące porcji barszczu ukraińskiego i będą tez piermieni (pierogi z mięsnym farszem).

W sobotę (03.06.2023) to czwarta edycja dyskotekowej, klubowej imprezy Sounds of Paradise, podczas której wystąpią Dj Diablo, Jay Bae i Dj Kostya.

Będzie też piknik "Polska wieprzowina jest ok".

- Nasi partnerzy będą na stoisku promowali wyroby z wieprzowiny, przygotowane na różne sposoby. Będzie się to odbywało dzięki Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i finansowanie w ramach Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Będą się prezentowali lokalni wytwórcy mięsa wieprzowego, bo staramy się promować to, co lokalne - powiedział Dawid Kolasa z Urzędu Miejskiego w Żninie.

Na tym wydarzeniu także będą porcje wieprzowiny przygotowanej na różne sposoby, którą mają być częstowani uczestnicy wydarzenia.