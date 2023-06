Eliminacja motorowodnych Mistrzostw Świata Hydro GP 2023 w Żninie [zdjęcia, wyniki]

Zawody motorowodne w Żninie. Zobacz wideo

Zawody zostały otwarte w piątkowy wieczór. Po treningach, w sobotnie popołudnie rozpoczęła się właściwa rywalizacja. W niedzielę po południu w drugim biegu mistrzowskim formuły 500 doszło do wypadku, w któym ucierpiał Giuseppe Rossi, zawodnich z Włoch. Przewieziono go śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy. W związku z tym Komisarz UIM (MIędzynarodowej Unii Motorowodnej) przerwał zawody. Końcowe wyniki tej eliminacji Mistrzostw Świata zaliczono po rozegraniu dwóch biegów F500 i F125 oraz jednego biegu F250.