Ulewa uniemożliwiła oficjalne otwarcie zawodów motorowodnych w Żninie. Ale otwarto wystawę i był koncert grupy UNU Tribute to Perfect

W Żninie, w sobotę i niedzielę (29 i 30 czerwca 2024) odbędzie się 3. eliminacja Motorowodnych Mistrzostw Świata w formule 125, formule 250, formule 500. Cykl ten nazywany jest Hydro GP, podczas której piloci najszybszych bolidów rywalizują o tytuł najlepszego na świecie. W Żninie zostanie rozegrana także 2. eliminacja Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach GT-30, OSY-400, P-750. Ta ostatnia klasa, to nie motorówki, do których się w Żninie przyzwyczailiśmy, ale pompowane, czterometrowe katamarany, napędzane są silnikami o mocy 50 KM.

Ulewa uniemożliwiła oficjalne otwarcie zawodów

Pierwszego dnia (piątek, 28.06.2024) o godz. 19:00 miało odbyć się (podobnie jak w ubiegłych latach) oficjalne otwarcie tegorocznych zawodów. Niestety, godzinę wcześniej przez Żnin przeszła ulewa, która to uniemożliwiła. Piloci musieli zająć się przygotowaniem swoich bolidów do sobotnich startów. Z tego, co dowiedzieliśmy się wichura pozrywała niektóre namioty, pod którymi schowano łodzie. Dlatego organizatorzy zdecydowali się nie robić oficjalnego otwarcia zawodów, które związane jest z prezentacją motorowodnych zawodników na scenie. W znajdującym się nad Małym Jeziorem Żnińskim, Stefan Czarnecki (wieloletni działacz motorowodny, a obecnie prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury) otworzył wystawę motorowodnych pamiątek, które na tę okazję przywieziono z jedynego w Europie, żnińskiego Muzeum Sportów Motorowodnych. Wystawa ta związana jest z 45 rocznicą organizacji zawodów motorowodnych w Żninie, którą obchodzimy w tym roku.