Można mieć wyższy dochód, by załapać się na 500 plus dla niepełnosprawnych

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych, tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych, mogą otrzymać osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza od 1 marca br. 2 419,33 zł brutto. To o ponad 261 zł więcej niż przed waloryzacją.

Warto więc sprawdzić swoją decyzję, którą ZUS wkrótce przyśle i zobaczyć, czy być może łapiemy się już na 500 plus dla niepełnosprawnych. Jeśli tak, to od razu składajmy wniosek. Jeśli pobieramy już emeryturę lub rentę, to wniosek należy złożyć w instytucji, która wypłaca to świadczenie np. w ZUS-ie, KRUS-ie lub innych zakładach emerytalno-rentowych.