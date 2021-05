Można pomóc chorującym mieszkańcom powiatu wąbrzeskiego. Trwają zbiórki, przekazywane są nakrętki, będą festyny charytatywne

Trwają zbiórki pieniędzy na leczenie mieszkańców powiatu wąbrzeskiego, a wkrótce zorganizowane zostaną charytatywne festyny

Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego pomagają aktualnie dwojgu mieszkańcom powiatu wąbrzeskiego: Sławomirowi Rękasowi z Książek, któremu 17 kwietnia maszyna ucięła nogę, o czym pisaliśmy pod tym linkiem oraz Bernadecie Lubomskiej, która zmaga się ze złośliwym, nieoperacyjnym nowotworem trzustki. Jedynymi metodami leczenia tego typu nowotworów są chemioterapia oraz metoda NanoKnife. Z racji, że zarówno na kupno protezy, jak i leczenie potrzebne są pieniądze, trwają zbiórki pod tym linkami: https://zrzutka.pl/ccndza?utm_medium=social&utm_source=messenger&utm_campaign=sharing_button oraz https://www.siepomaga.pl/bernadeta-lubomska. Na koncie zbiórki na zakup protezy Sławomira Rękasa jest ponad 30 tys. zł (brakuje ok. 20 tys. zł), natomiast na koncie zbiórki na leczenie Bernadety Lubomskiej jest ok. 55 tys. zł (brakuje ok. 6 tys. zł).