Protesty rolników. Utrudnienia w ruchu na drodze Lipnica-Kowalewo Pomorskie

Rolnicy protestujący 9 lutego przeciw drożyźnie zaplanowali dwa lub trzy przejazdy traktorami (co do trzeciego zdecydują w trakcie protestu) od Lipnicy do Kowalewa Pomorskiego, w związku z czym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze.

Wśród osób, które stały w korku w Lipnicy była kobieta w ciąży, która właśnie jechała do szpitala, aby urodzić maleństwo! Rolnicy i policjanci rozłączyli na chwilę sznur jadących ciągników, a dzięki temu kobieta bezpiecznie pojechała wraz ze swoim kierowcą do szpitala.

Więcej o protestach rolników w Lipnicy napiszemy wkrótce.

Niżej publikujemy wideo: