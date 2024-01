Można wnioskować o nowe świadczenie wspierające z ZUS. Tak nie rób, bo wniosek odrzucą! Małgorzata Stempinska

Wideo

Do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy wpłynęły już pierwsze wnioski o nowe świadczenie wspierające. Zainteresowanie jest duże. Masz pytania dotyczące nowego świadczenia? We wtorek nasz poradnik, a w środę dyżur z ekspertami. Warto do nas zadzwonić!