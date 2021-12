Mrożone bańki mydlane. Zobacz niezwykłe i zachwycające bańki mydlane dla mrozie. Jak je zrobić? [zdjęcia]

Mrożone bańki mydlane to świetny pomysł na zabawę z dziećmi, a efekt, jaki otrzymamy, puszczając bańki na mrozie, jest naprawdę wyjątkowy, piękny i spektakularny. Jak zrobić mrożone bańki mydlane?Żeby zrobić mrożone bańki mydlane, można użyć specjalnego płynu do puszczania baniek. Zamiast płynu do baniek można wykorzystać po prostu wodę z płynem do mycia naczyń. Należy wlać kilka łyżek płynu do naczyń do naczynia z 1 litrem wody z kranu. Warto dodać kilka kropel gliceryny, aby bańki miały więcej kolorów i były nieco trwalsze. Naczynie z płynem trzeba schłodzić przez kilka minut na mrozie a następnie można już robić bańki.Im niższa temperatura - tym lepiej, bo bańki będą zamarzały szybciej. Gdy unoszą się w powietrzu, nie różnią się niczym od zwyczajnych baniek. Gdy tylko dotkną ziemi czy śniegu, w kilka sekund zamarzają. Mrożone bańki mydlane są zachwycające, wręcz magiczne, choć bardzo delikatne i kruche. Mróz namaluje na nich przepiękne wzory. Zobacz, jak wyglądają mrożone bańki mydlane na kolejnych slajdach >>>>>

pixabay.com