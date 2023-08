MŚ w Budapeszcie: polska sztafeta kobiet 4 x 100 metrów piąta na świecie!

Na drugim wirażu pobiegła Stefanowicz. Dobrze przejęła pałeczkę od koleżanki i równie dobrze przekazała jej Swobodzie.

– Widziałam jak Kristi biegnie na mnie. Ruszyłam i biegłam z całych sił do Ewy. Myślę, że dobrze zmieniłyśmy. Ona super ruszyła, ale jeszcze na stadionie rozgrzewkowym przeanalizujemy to z trenerami. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy piąte na świecie – cieszyła się Stefanowicz.

W Budapeszcie polska sztafeta sprinterska kobiet pierwszy raz od 2007 roku i mistrzostw świata w Osace pobiegła w finale globalnego czempionatu. Jak przyznała zamykająca sztafetę w stolicy Węgier Ewa Swoboda to nie był do końca dobry bieg.

– To nie był do końca dobry bieg. Spodziewałam się lepszego rezultatu, czyli rekordu Polski. Natomiast jak widziałam jak się ten bieg potoczył na początku to myślałem, że nie dobiegniemy. Jestem ślepa i nie widziałam co tam się dzieje i miałam wrażenie, że Pia jakby zgubiła rytm. Kiedy zobaczyłam, że Magda do mnie biegnie mnie uspokoiło. Super przekazała mi pałeczkę, super mieć ją na zmianie. Od 16 lat Polska nie miała sztafety 4 x 100 metrów kobiet w finale mistrzostw świata, więc to jest dobry prognostyk przed Paryżem. Musimy jeszcze popracować nad zmianami – zapowiedziała Swoboda.