Multikulturowość i nieszablonowa edukacja w Sępólnie. Tak działa Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" z Erasmus +

Elisa i Caina z Portugalii oraz Fatima z Azerbejdżanu to nowi wolontariusze, którzy pojawili się w sępoleńskim Stowarzyszeniu Dorośli-Dzieciom. We wrześniu do Sępólna przyjedzie Federica z Włoch, Murad z Azerbejdżanu i Giorgi z Gruzji. Stowarzyszenie od 2005 roku realizuje projekt Europejskiego Korpusu Solidarności z Erasmus+. Obecność młodzieży zza granicy w tak małym mieście, jest bardzo cenna.

- Ważnym aspektem tego programu jest udział w życiu lokalnej społeczności. Chcemy też, by i ona włączała się w ich życie. Wolontariusze dzielą się ze społecznością lokalną częścią swoich kultur i tradycji, dzięki czemu promują różnorodność kulturową – ideę tolerancji, przyjaźni i sprzeciwu wobec postaw ksenofobicznych, co dziś jest niezmiernie istotne – podkreśla Daniel Wargin, koordynator projektu.

Na co dzień obcokrajowcy pracują w różnych gminnych instytucjach, prowadzonych lub współprowadzonych przez Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom: Warsztacie Terapii Zajęciowej, Świetlicy Terapeutycznej i Centrum Małego Dziecka i Rodziny.