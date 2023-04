Mundur mundurowi równy? Tak w 2023 roku zarabiają strażacy, policjanci, żołnierze zawodowi i WOT na Kujawach i Pomorzu!

Wypłaty bez ZUS, czyli więcej zostaje w kieszeni

Nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż emerytury otrzymują z Ministerstwa Obrony Narodowej (żołnierze) czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (policjanci i strażacy). Z ich pensji brutto odliczane są tylko podatek dochodowy i składka zdrowotna. W praktyce oznacza to, że w ich kieszeniach zostaje więcej pieniędzy z pensji brutto niż pracownikom spoza mundurówki.

Dodatki za noszenie munduru

W przypadku żołnierzy może to być również tzw. mieszkaniówka czy specjalny dodatek za udział w misjach zagranicznych.

Nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby rozpoczyna się od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury.