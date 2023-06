Muzeum Borów Tucholskich zostanie sprzedane. Tak zdecydowali radni Rady Powiatu Tucholskiego

Wicestarosta przypomina, że przejęli obiekt przy ul. Podgórnej 3 w 2001 roku.

- Zdecydowaliśmy się na to, by nie zostało zlikwidowane - dodaje wicestarosta. - Jednak Muzeum Borów Tucholskich nie jest do dziś instytucją kultury. Na to przekształcenie się nie zdecydowaliśmy, bo nas nie stać, a wówczas generowałoby jeszcze wyższe koszty utrzymania. Jednak, gdy Muzeum będzie częścią Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa to stanie się instytucją kultury, nazwa Muzeum to w tym przypadku nazwa zwyczajowa. Teraz mamy pół roku na to, by zdecydować, jak przekazanie będzie wyglądało, w jakiej formie tego dokonamy. Przekazanie nastąpi 1 stycznia 2023 roku. Potem, będziemy jako samorząd dofinansowywać to Muzeum, gdyż chcemy mieć wpływ na to, jak będzie funkcjonowało. Chcemy by tak jak dotychczas, ale nie tylko. Marszałek widzi aktywność naszych środowisk i chce wspierać. Może Muzeum zostanie wzmocnione kadrowo. Pewnie obiekt doczeka się też remontu. Dla nas to przekazanie jest opłacalne. Koszty funkcjonowania Muzeum rosły, w ubiegłym roku było nieczynne 3 miesiące, w tym już 4 miesiące.