Tytuły "Rodzynki z pozarządówki" dla dwóch organizacji z powiatu tucholskiego. Zdjęcia

Wśród nagrodzonych znalazła się Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” z siedzibą w gminie Cekcyn - na inicjatywę pod nazwą "Cekcyńscy seniorzy - aktywni, zintegrowani i zmotywowani!". Laureatem zostało także Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż za projekt pn. „Borowiackie rękodzieło. Warsztaty integracyjno-poznawcze”.

- Zadanie realizowane było od 15 kwietnia do 15 października 2022 roku dla 12 osób w wieku 50+ oraz trzech osób z ich otoczenia - informuje Bartosz Puchowski, prezes Fundacji i koordynator projektu. - Wszyscy z terenu gminy Cekcyn. W ramach projektu odbywały się zajęcia artystyczne - w tym: wokalne, animacyjne, zajęcia z dietetyczką, fizjoterapeutką, psychologiem, zajęcia wyjazdowe do różnych instytucji kultury w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu. Na koniec każdy uczestnik zadania mógł skorzystać z masażu geriatrycznego, a podczas seminarium podsumowującego projekt - otrzymał matę masującą. Zadanie realizowane było w ramach LSR „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". Budżet projektu wynosił 50 tys. złotych.