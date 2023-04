Muzeum w Bydgoszczy szuka spadkobierców artystów. Bez tego ma związane ręce

Muzealnicy przyznają, że zmora stały się dla nich przepisy związane z RODO, które powodują, że uzyskanie kontaktu do spakobierców wymaga korzystania z poczty pantoflowej.

Nabycie autorskich praw majątkowych kwestii odpłatnej prezentacji na wystawie lub wynajmu osobom trzecim wymaga specjalnej umowy, która musi być precyzyjnie sformułowana. W sporządzonych dawniej umowach często pojawia się bowiem zwrot o „przeniesieniu całości” praw autorskich we wszelkich formach użytkowania „na wszelkich”, który nie niesie za soba prawnych konsekwencji. Co ciekawe, autorskie prawa majątkowe może nabyć osoba lub instytucja nie będąca właścicielem dzieła sztuki. Po upływie siedemdziesięciu lat od śmierci twórcy autorskie prawa majątkowe gasną i utwór trafia do domeny publicznej.