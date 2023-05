Muzyczne wydarzenia w Chełmnie. Byliśmy na dwóch koncertach. Zobaczcie zdjęcia Monika Smól

Kinoteatr Rondo rozbrzmiewał muzyką - był recital młodych uczestników zajęć w ChDK i koncert patriotyczny chóru Collegium Cantorum Rafał Przybylski Zobacz galerię (49 zdjęć)

Na dwa wydarzenia kulturalne zaprosił Chełmiński Dom Kultury do Ronda. To "Recital – A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać?" oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Collegium Cantorum z Chełmna.