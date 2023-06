MZK Grudziądz kupuje system elektronicznych biletów komunikacji miejskiej. Koszt to 4,3 mln złotych

Podpisana umowa opiewa na blisko 4,3 mln zł. Z tego większość kosztów pokrytych zostanie z pieniędzy Unii Europejskiej przyznanych przez marszałka województwa. Resztę, czyli 644 tys. zł, wyłoży MZK Grudziądz, a pieniądze na to weźmie z zaciągniętego kredytu.

- Bilet miejski to dopiero początek systemu karty miejskiej. W późniejszym czasie będziemy go rozbudowywać o inne funkcjonalności, np. bilety czy karty do placówek kultury - zapowiada Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.