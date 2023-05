MZK Grudziądz kupuje kolejne nowe autobusy. Tym razem hybrydowe solarisy

12 hybryd do Grudziądza przyjechać ma jeszcze w tym roku. To bardzo krótki termin realizacji zamówienia i w trakcie przetargu wzbudził on wątpliwości potencjalnych dostawców. Ostatecznie ofertę złożył tylko solaris.

- Jest to wyzwanie, ale jesteśmy pewni, że zdążymy żeby dostarczyć autobusy na czas - mówi Jakub Zakrzewski, dyrektor sprzedaży w Solaris Bus & Coach.

Dyrektor Zakrzewski chwali pojazdy, które zostaną zbudowane dla MZK Grudziądz: - Są wyposażone w silnik spalinowy o najwyższej normie euro 6, wspomagany napędem elektrycznym, dzięki temu zarówno emisja spalin jak i zużycie paliwa jest na niezwykle niskim poziomie. Autobusy są wyposażone w najwyższe standardy bezpieczeństwa, w pełni klimatyzowane, przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Są to najnowocześniejsze produkty, jakie są dostępne.