Na 655-lecie Koronowa zaśpiewają Sławomir i Anna Wyszkoni. Gotowy ma być rynek

Budowlańcy przyspieszają z pracami na rynku w Koronowie

Weekend pełen atrakcji

A to dopiero początek świętowania. Bo w sobotę 17 czerwca pojawi się w Koronowie kolejna gwiazda estrady: Anna Wyszkoni. Na urodzinowy koncert do Koronowa zaproszeni zostali także tacy wykonawcy jak: Kriss & Szarek czy Bisz i Kosa. Wstęp wolny, start o godz. 18.

Konkursy dla chętnych

Tymczasem w koronowskim ratuszu wciąż czekają na chętnych do udziału w urodzinowych konkursach – fotograficznym i filmowym. Zdjęcia powinny przedstawiać zabytki, ciekawe miejsca i atrakcje gminy Koronowo. Filmy o Koronowie można nakręcić nawet telefonem komórkowym czy aparatem fotograficznym. Oferta skierowana jest nie tylko do osób dorosłych, także do dzieci i młodzieży. Warto spróbować swych sił i sięgnąć po nagrody. Czasu jest dużo. Na prace organizatorzy czekają do 19 września.