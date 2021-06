Na cały głos. „Szepty i cienie” to niezwykłe widowisko wiodące nas w czas postpandemiczny

Dziesięć lat temu, po premierze „Zniewolonego umysłu” w choreografii Roberta Bondara napisałam, że jeśli prawdą jest, że deski sceny przechowują pamięć odbytych na nich przedstawień, to bydgoscy tancerze czerpią z tej pamięci baletu nowoczesnego z sposób świadomy i pełny. Sobotnia premiera „Szeptów i cieni” Jacka Przybyłowicza tylko utwierdziła mnie w tym. Nasi tancerze, przygotowani wszak do baletu operowego (jak mówił w wywiadzie Jacek Przybyłowicz: - Technika współczesna nie jest dla nich techniką pierwszego wyboru), pokazali, jak niezwykle przeistaczają się w magów współczesnego tańca. Zachwycili każdym elementem, choć pierwsza część tryptyku - „Barocco” powstała w 2004 roku na największy w Europie festiwal tańca współczesnego (do dzisiaj jest realizowany przez różne zespoły baletowe), a dopiero dwie następne - tytułowe „Szepty i cienie” oraz „3 for 13” dla bydgoskiego zespołu, to całość jest spójna i nadzwyczaj sugestywna w oddziaływaniu.

Wzmocnione jeszcze przez projekcje multimedialne Ewy Krasuckiej, wspomniane już światła reżyserowane przez Macieja Igielskiego oraz kostiumy i scenografię, za którą odpowiadali Jacek Przybyłowicz i Paweł Grabarczyk.

Ten spektakl to most łączący czas przed i - choć pewnie wszyscy już chcielibyśmy, by było po - ale jednak w trakcie pandemii. Część pierwsza powstała kilkanaście lat temu, druga i trzecia - w czasie lock downu. Łączy je intymność międzyludzkich relacji, w parach, większych grupach. A to przecież 16 miesięcy temu zostało wystawione na wielką próbę. Dzisiaj wracamy z dalekiej podróży. Inni, jeszcze niepewni, rozedrgani.

Próby do przedstawienia trwały od października, kiedy okazało się, że marcowa premiera nie dojdzie do skutku - artyści poszukali w sobie kolejnych pokładów emocji. W ten sobotni wieczór byli na scenie Opery Nova jak nakręcona do ostateczności sprężyna. Zwalniali to napięcie z maestrią, dając sobie i nam poczuć, jak bardzo brakowało nam tych odczuć, jak tęskniliśmy za pięknem sztuki, mistrzostwem wykonania, czarem sceny.

I choć widownia mogła być wypełniona tylko w połowie, to bardzo staraliśmy się także za tę drugą połowę nagrodzić bohaterów wieczoru oklaskami. Kiedy poderwaliśmy się z foteli, pomyślałam - pal sześć profesjonalizm - zaszkliły mi się oczy z radości bycia tu i teraz. W sztuce przez duże „S”.