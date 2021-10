Obcokrajowcy muszą czekać nawet rok na pozwolenie z urzędu wojewódzkiego. Opera Nova ma problem

Skomplikowany system, uczynni urzędnicy?

- Przed pandemią, jeżeli postępowanie trwało trzech do pięciu miesięcy, to już wydawało się długo. Z naszych obserwacji wynika, że od zeszłego roku wydłuża się czas postępowania i w ogóle dłużej trwa oczekiwanie na wszczęcie postępowania. I też jest utrudniony kontakt z wydziałem do spraw cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim - mówi Sylwia Waliszewska. - Nie można przyjść do urzędu do konkretnego wydziału, by coś załatwić. Trzeba najpierw zarejestrować się na wizytę, np. przez internet. Zdarzało się tak, że już o godzinie 8.05 wszystkie miejsca były zajęte.