Na osiedlu Południe we Włocławku ktoś postrzelił kota. Zwierzak wymagał pilnej operacji

Obrońcy praw zwierząt interweniowali w jednej z parafii pod Włocławkiem

6 kwietnia włocławski Inspektorat Fundacji Mondo Cane interweniował w sprawie zaniedbanego psa w jednej z podwłocławskich parafii. Proboszcz karmił go suchym chlebem z sałatą, od kilku lat nie szczepił i nie obcinał sierści. Fundacja zgłosiła sprawę na policję i do Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Do piątku 9 kwietnia dała księdzu czas na załatwienie szczepień, odrobaczenia i natychmiastową zmianę diety psiaka. W czwartek 8 kwietnia ponownie odwiedzili proboszcza. Co zastali na miejscu?