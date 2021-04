Rodzeństwo obawia się, że straci mieszkanie komunalne. Co na to AZK we Włocławku?

Dyrektor Basierski dodaje też, że z zaistniałej sytuacji są dwie drogi wyjścia, niestety obydwie sądowe, ponieważ na tym etapie – w związku ze składanymi przez nich oświadczeniami – urzędnicy nie są w stanie sami zakończyć sprawy. Miasto zaproponowało rodzeństwu skierowanie spornej kwestii do sądu. Jan Basierski, dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych, w rozmowie z nami przekazał, że musi sprawdzić w dziale windykacji na jakim etapie obecnie jest sprawa: czy rodzeństwo złożyło pozew, czy też AZK będzie próbował ich eksmitować.

- Albo ci Państwo pozwą AZK o to, żebyśmy uznali, że oni wstąpili w stosunek najmu po zmarłej mamie, albo my zrobimy działanie eksmisyjne i wyniku działań eksmisyjnych sąd uzna nasze racje bądź nie i wtedy musielibyśmy dać umowę. Niestety, ponieważ sprawa jest mocno zawiła - i nie tylko mama zawiniła, ale to rodzeństwo również, bowiem wszyscy składali zaświadczenia, że zamieszkują sami bez współmieszkańców - to my, jako urzędnicy, nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć mimo licznych potwierdzeń, które dostarczyli. Cześć oświadczeń pochodzi od sąsiadów, ale cześć jest od mieszkańców odległych ulic. Ja im szczerze współczuje. My nie mamy parcia, żeby ich stamtąd wyrzucić, na razie nic im się nie dzieje. Ale muszę zgodnie z procedurą podjąć działania. Czasami ludzie popełniają takie rzeczy, a teraz je trzeba naprawić, ale tylko i wyłącznie w sposób przewidziany procedurą. Niestety musi być sądowy