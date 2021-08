Na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu powstanie nowy parking. Zobaczcie zdjęcia

NOWE Bracia Collins przyjeżdżają do Grudziądza. Ale nie superfurami, tylko... na rowerach. Aby pomóc w leczeniu Amelki

W środę (25 sierpnia) do Grudziądza przyjadą Bracia Collins. To bohaterowie popularnych telewizyjnych programów motoryzacyjnych. Nie przyjadą jednak „wypasionymi” autami, tylko na rowerach. Po to, aby pomóc w leczeniu dziewczynki z Dolnego Śląska.