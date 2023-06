Na osiedlu Rządz w Grudziądzu ma powstać kilka marketów. Jakie są plany? Co z budową Aldi na "starym Rządzu" ?

Jak twierdzi radny Tomasz Smolarek, od niedawna wiadomo że też na os. Rządz powstaje Biedronka. - Czy to oznacza, że Aldi się wycofało? - dopytywał radny KO. - Przypomnę, że prowadzenia tej inwestycji podjęło się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami.

Będzie market spożywczy i miejsca garażowe

Także prezes MPGN-u, Leszek Czaplewski zapewnia, że inwestycja zostanie zrealizowana. - Wymagała ona jednak specjalnego projektu. Sieci handlowe wykorzystują projekty powtarzalne tylko dostosowują je do danej lokalizacji. Na naszej działce nie można było tego powtórzyć ze względu na to, że plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał dwukondygnacyjny budynek - tłumaczy prezes Czaplewski. - Po naszych analizach stwierdziliśmy że chcielibyśmy zaoferować naszym mieszkańcom miejsca parkingowe, garażowe. Stąd nowy projekt i dłuższy czas na opracowanie tej dokumentacji.

Jak informował Leszek Czaplewski, zgodnie z zawartą umową projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę leży po stronie Aldi. -Prace są już na daleko zaawansowanym etapie, że lada moment do urzędu powinien wpłynąć wniosek o pozwolenie na budowę. Po jego uzyskaniu, my jako MPGN ogłosimy przetarg na wykonawcę i przystąpimy do realizacji - dodaje Leszek Czaplewski. - Jako spółka MPGN oddamy budynek w stanie deweloperskim. Instalacjami, wykończeniówką ma zająć się też Aldi.