Na osiedlu we Włocławku surowce niebezpieczne nie będą przetwarzane? Mamy stanowisko firmy Eko-Opas

W wydanym oświadczeniu radca prawny firmy Eko-Opas wskazuje, że obecnie firma ta zajmuje się zbieraniem odpadów, zgodnie z decyzją marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Ta decyzja zezwala na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego we Włocławku pod adresem ul. Żytnia 2 f. - Wbrew przedstawionym w apelu sugestiom Eko--Opas nie będzie "utylizować skrajnie szkodliwych dla zdrowia odpadów"- czytamy w oświadczeniu. Radca prawny dodaje, że potwierdza to treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w którym stwierdza się, że w ramach prowadzonego zakładu nie będą prowadzone procesy przetwarzania substancji niebezpiecznych.

Zajmująca się skupem surowców wtórnych na osiedlu Kazimierza Wielkiego firma Eko-Opas wydała oświadczenie odnosząc się między innymi do informacji zawartych w ulotce , która była rozpowszechniana na osiedlu, a odnoszących się do działalności tej firmy i jej planów. W ulotce tej zawarte zostały obawy, że w wyniku planowanego rozszerzenia działalności tej firmy w sąsiedztwie domów i mieszkań znajdą się "skrajnie szkodliwe dla zdrowia odpady".

Z oświadczenia dowiadujemy się, że inwestor, czyli firma Eko-Opas planuje jedynie rozszerzenie prowadzanej działalności polegającej na zbieraniu odpadów, tj. surowców wtórnych takich jak makulatura oraz tworzywa sztuczne, o przetwarzanie odpadów realizowane w istniejącej hali oraz na zewnętrznym utwardzonym placu. - W ramach inwestycji przewiduje się zainstalowanie rozdrabniacza do tworzyw oraz belownicy i wytłaczarki - wylicza w imieniu firmy radca prawny. I dodaje, że nie będzie prowadzone mycie odpadów, więc nie powstaną ścieki technologiczne czy przemysłowe, zaś przeprowadzone specjalistyczne analizy nie wykazały zagrożenia niedotrzymania parametrów emisji zanieczyszczeń poza terenem zakładu oraz hałasu przy najbliższych terenach chronionych przed hałasem, gdzie znajdują się budynki mieszkalne.

Reasumując radca prawny stwierdza, że alarmistyczne twierdzenia zawarte w apelu do mieszkańców nie odpowiadają prawdzie. Ponieważ w ulotce -apelu do mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego znalazły się sugestie, że "raporty załączone przez firmę opiniotwórczą wynajętą przez inwestora nie są rzetelne, "omijają powagę sytuacji i wprowadzają w błąd ", radca prawny zapewnia, że to są pomówienia, nie mające podstaw, a naruszające dobre imię właściciela przedsiębiorstwa Eko-Opas oraz autora raportu oddziaływania na środowisko. W związku z tym zapowiada podjęcie " stosownych kroków prawnych" wobec autora ulotki.