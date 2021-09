Na pasach w Inowrocławiu potrącił kobietę i uciekł. Dwa miesiące później wpadł z narkotykami

- Policjanci mając podejrzenie co do niego i posiadanych narkotyków, wkroczyli do miejsca gdzie przebywał i przeszukali je. Tam ujawnili ponad 70 gram suszu roślinnego, który już po wstępnych badaniach okazał się marihuaną - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.