Na Podzamczu w Wąbrzeźnie powstanie ważna inwestycja!

Podczas sesji rady miasta Wąbrzeźno w poniedziałek, 26 września burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski przekazał, że w ciągu najbliższych miesięcy powstanie dokumentacja projektowa, zgodnie z którą na wąbrzeskiej Malcie powstanie pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym i infrastrukturą dla tzw. "karawaningu" oraz z polem namiotowym, a także zbudowany zostanie parking i wieża widokowa. Co więcej, na Jeziorze Zamkowym, na miejscu istniejącego pomostu w kształcie sierpa, którego stan techniczny zmusza miasto do inwestycji, pojawi się nowy pomost . Po wykonaniu dokumentacji przyjdzie pora na realizację inwestycji.

Wspomniane szalejące ceny dały się we znaki także samorządowi. Zgodnie z otrzymaną niedawno ofertą z Energi, miasto Wąbrzeźno musiałoby zapłacić ponad czterokrotnie więcej za prąd. W związku z tym Wąbrzeźno wraz z innymi samorządami, z którymi jest w grupie zakupowej, odwleka negocjacje z uwagi na fakt, że słychać o tym, że rząd ma przygotować tarczę i opiekę dla samorządów. - Zwlekamy. Mamy nadzieję, że taka ochrona się pojawi - powiedział burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski podczas sesji i apelował do rządu o pomoc, ponieważ uważa, że samorządy bez wsparcia same sobie nie poradzą z wysokimi cenami prądu. Formalnie jednak do końca 2022 r. cena prądu dla miasta Wąbrzeźno nie będzie zmieniona. Nowe stawki, wciąż nieznane, będą obowiązywały od początku 2023 r. W związku z możliwością ogromnych podwyżek, miasto Wąbrzeźno prowadzi aktualnie analizę, w których obwodach będą mogły zostać wyłączane latarnie. - Mam nadzieję, ż ostatecznie nie będziemy do tego zmuszeni - podkreślił burmistrz.