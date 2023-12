Oświetlenie uliczne w Sępólnie będzie działać całą noc. Koniec "egipskich ciemności"

W połowie września gmina Sępólno zdecydowała o wyłączaniu oświetlenia ulicznego w godzinach 23.00 do 5.00, zarówno w mieście jak i na wsiach. Były to działania związane z ograniczeniem wysokości drastycznie rosnących kosztów zużycia energii elektrycznej. Po kilku miesiącach sytuacja wróci do normy – oświetlenie będzie działać całą noc. Wpływ na to mają m.in. zbliżające się święta, ale nie tylko.