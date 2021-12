Na rynku w Sępólnie stanie Świąteczna Fabryka Elfów. Będzie też Święty Mikołaj

Kto jeszcze nie napisał listu do Świętego Mikołaja, ma jeszcze na to chwilę. W piątek, 3 grudnia, w godzinach 11-13 i 16-18, na Rynku Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, stanie Świąteczna Fabryka Elfów. Pomocnicy Mikołaja będą przyjmować listy od dzieci.

- Nie jest tajemnicą, że Święty Mikołaj co roku, wyruszając w świąteczną trasę, zatrzymuje się w Sępólnie Krajeńskim. Bywało tak, że zmęczony podróżą zasypiał w centrum miasta i przy pomocy przedszkolaków, musieliśmy budzić go, by zdążył odwiedzić wszystkie oczekujące na niego dzieci. Tym razem Święty postanowił zostać u nas nieco dłużej. Na rynku miejskim pojawi się sprowadzony prosto z Laponii mobilny dom Świętego Mikołaja! Zapracowany Święty zabiera ze sobą w podróż elfy, które będą przyjmowały w jego imieniu listy – zapowiada Michał Pick z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie.