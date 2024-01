Na terenie powiatu inowrocławskiego oszukiwał na usługi transportowe. Usłyszał 10 zarzutów

Policjanci z inowrocławskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją tę sprawę prowadzili od sierpnia 2022 roku. W grudniu 2023 roku skierowali akt oskarżenia przeciwko oszustowi do sądu.

- Z zebranych materiałów przez kryminalnych wynikało, że w 2022 roku ktoś wykupił udziały w spółce zajmującej się usługami transportowymi na terenie powiatu inowrocławskiego i na tej podstawie żerował na ludziach. Posługując się danymi tej spółki, dawał przez internet ogłoszenia o potrzebie przewozu towarów. Zgłaszający się wykonawcy realizowali przewóz, po czym nie otrzymywali za to zapłaty. Oszust tym sposobem zarobił ponad 31 tysięcy złotych - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Kryminalni z Inowrocławia, także wykorzystując metody pracy policyjnej, związane ze zwalczaniem cyberprzestępczości, ustalili, że to 26-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mężczyzna został zatrzymany w październiku 2023 roku przez policjantów z innej jednostki. Zatrzymano go wtedy, ponieważ miał do odsiedzenia wyrok, także za oszustwa.