Na ul. Długiej w Bydgoszczy ubywa sklepów i knajpek. Rozmawiamy z Menedżerem Starego Miasta

Słowo kultowy jest tu chyba nie na miejscu, ale sklep "Rondelek" istniejący od 1948 roku w tym samym miejscu, czyli przy ulicy Długiej 43, znało naprawdę wielu bydgoszczan. Właściciel informuje jednak, że punkt będzie działał tylko do kwietnia. Bo "ruch mały", no i czas już przejść na emeryturę.

- W miejscu, gdzie zamykana jest jakaś knajpka, powstaje nowa, ale czasem nie przetrwa nawet jednego sezonu - mówi Natalia Woźniak, współwłaścicielka studia tatuażu "Voron Tatoo". - My działamy już dwa lata, ale jesteśmy trochę w innej sytuacji.

Jesteśmy dla klientów punktem docelowym. Mamy też jak zachęcić nowych klientów, choćby przez prezentowanie fotografii naszych prac. To przyciąga wzrok, budzi zainteresowanie. Gorzej mają ci, którzy, na przykład sprzedają odzież.

Faktycznie, od lat Długa kojarzyła się z butikami odzieżowymi. Teraz sytuacja się zmienia. - Wszystko można kupić przez internet. Nie ma potrzeby, by iść specjalnie na stare miasto tylko po to, by kupić sweter, lub skarpetki - zauważa z kolei współwłaściciel jeden z restauracji przy Długiej.